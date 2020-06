FC Barcelone – Mercato : Arthur à la Juventus, c’est officiel

C’est fait. Le FC Barcelone officialise le transfert d’Arthur Melo à la Juventus Turin ce lundi. Le transfert atteint 72 M€ + 10 M€ de bonus. Le milieu de terrain brésilien restera au Barça jusqu’à la fin de la saison. Il était arrivé à l’été 2018 en provenance du Gremio Porto Alegre.

Dans l’autre sens, Miralem Pjanic devrait quitter la Juventus pour rejoindre le club catalan, mais cette transaction n’a pas encore été officialisée.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @arthurhromelo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020