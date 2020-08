FC Barcelone – Mercato : Arturo Vidal défait déjà les plans de ses dirigeants

true

Alors que son nom est apparu dans une liste de joueurs pousés vers la sortie, Arturo Vidal, le Chilien du FC Barcelone, souhaite rester.

On vous le disait avant-hier sur notre site : le FC Barcelone devrait en toute logique connaître un mercato estival agité. Et notamment dans le sens des départs, puisque selon la presse espagnole, pas moins de 16 joueurs actuellement sous contrat seraient priés d’aller voir ailleurs par la direction.

Parmi eux, se trouve notamment le milieu de terrain chilien, Arturo Vidal. A qui il ne reste plus qu’une année de contrat avec le Barça. Alors que la Ligue des Champions n’a pas encore livré son verdict final, le joueur, lui, a fait part de ses intentions dans un entretien accordé au Mundo Deportivo. Et, de toute évidence, Vidal n’a que moyennement envie d’aller voir ailleurs.

« Si je serai au Barça la saison prochaine ? Oui, oui. Si Dieu le veut, je serai toujours là. »

« Il me reste un an de contrat et avec tout ce qui s’est passé, je me sens important. J’aime beaucoup l’équipe, j’ai beaucoup d’amis et j’espère aller au bout de mon contrat. Je veux gagner la Ligue des Champions si Dieu le veut bien et réaliser le triplé la saison prochaine. Si je peux dire que je serai au Barça la saison prochaine ? Oui, oui. Si Dieu le veut, je serai toujours là. » Surtout si Bartomeu le veut…