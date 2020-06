FC Barcelone – Mercato : avenir, blessure, clause… Lionel Messi fait planer le doute !

true

Absent de l’entraînement au FC Barcelone, Lionel Messi (32 ans) suscite l’inquiétude à propos de la reprise de la Liga. On en sait plus sur son état de santé et son avenir.

Lionel Messi (32 ans) sera-t-il présent pour la reprise de la Liga la semaine prochaine contre le Real Majorque ? A priori oui ! Si l’attaquant du FC Barcelone a brillé pour son absence en milieu de semaine, le quotidien madrilène AS confirme que le club catalan n’est pas inquiet et qu’il est certain que « La Pulga » sera au rendez-vous. La Cadena COPE confirme la tendance et affirme que Messi n’est pas du tout blessé.

Ses pépins physiques décelés en début de saison imposent simplement plus de prudence et de mise en retrait qu’auparavant. L’émission El Partidazo donne par ailleurs des informations sur l’avenir de ce même Messi et affirme que les discussions avec les dirigeants blaugrana autour d’une prolongation débuteront la semaine prochaine.

Messi peut encore rompre unilatéralement son contrat !

Là aussi, le Barça est plutôt confiant et optimiste pour parvenir à ses fins, à savoir étirer en Catalogne la carrière d’un joueur qui sera libre en juin 2021. À ce titre, toujours selon les informations de la Cadena COPE, Messi pourrait encore décider de rompre unilatéralement son bail. La date butoir de la clause en question serait en réalité fixée au 10 juin, et non pas au 31 mai.