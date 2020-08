FC Barcelone – Mercato : avenir, contrat, retraite… L’avenir de Lionel Messi est scellé

true

Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, est catégorique : Lionel Messi jouera encore 3 ou 4 ans. Et ce sera pour le Barça.

C’est un sujet récurrent. Qui provoque d’innombrables fantasmes à chaque mercato estival, surtout quand la star incontestée du FC Barcelone, Lionel Messi, fait part de ses doutes ou de ses regrets. Résultat, personne, dans le monde du football, n’échappe aux rumeurs, la moins farfelue n’étant sans doute pas celle qui envoyait encore récemment la Pulga en Italie, direction l’Inter Milan.

Bien entendu, l’Argentin laisse dire. Loin des micros et des pages mercato des quotidien espagnols. Au même titre que ses partenaires, privés de Liga par le Real Madrid, il ne songe qu’au prochain rendez-vous, demain, en 8e de finale de Ligue des Champions avec une qualification à aller chercher et une présence au final 8 de Lisbonne. Ce qui n’a pas empêché son président, Josep Maria Bartomeu, de (re)mettre une couche sur le dossier Messi.

Oubliez donc un possible départ, aujourd’hui comme demain. Messi finira sa carrière au Barça et l’homme fort du club sait même quand. Des propos accordés à BeIN Sports. « Ce n’est pas seulement moi qui le dis, mais également Messi qui l’affirme lui-même. Il veut terminer sa carrière de joueur professionnel à Barcelone. C’est même le seul club pour lui. Je ne doute pas que lorsqu’il terminera sa carrière de footballeur, et ce sera dans trois ou quatre ans, ce sera ici à Barcelone ».

Clair, non ?