FC Barcelone – Mercato : Blanc, Setién, Lautaro, Dembélé… Messi frustré à tous les niveaux !

Non seulement le FC Barcelone ne devrait pas changer d’entraîneur comme le souhaitait Lionel Messi mais, en plus, il ne devrait pas recruter Lautaro Martinez.

Samedi prochain, le FC Barcelone disputera son 8e de finale retour de Champions League face au Napoli (0-0) à l’aller. Peut-être pas au Camp Nou puisque le président du SSCN, Aurelio De Laurentiis, trouve anormal que son équipe joue dans une région où le Covid-19 revient en force. Mais avec Quique Setién sur le banc. C’est une quasi certitude.

Pourtant, les tauliers du Barça ont tout fait pour que leur entraîneur saute. La rumeur a envoyé Patrick Kluivert ou Laurent Blanc sur le banc catalan. Mais le président du FCB, Josep Maria Bartomeu, a assuré dans Sport que Setién terminerait la saison : « Nous n’avons parlé avec personne. Ni avec Laurent Blanc, ni avec un autre. Oui on a échangé avec Xavi, parce que nous avons une bonne relation. Mais il a prolongé il y a peu avec son équipe (Al-Saad ndlr). Il entraînera un jour le Barça. Il décidera quand ».

Une première frustration pour Lionel Messi, qui ne supporte pas l’adjoint de Setién, Eder Sarabia, ni le manque de charisme du technicien. Fan de Johan Cruyff, l’ancien du Betis connaît les principes du jeu prôné par le maître hollandais mais pas sa mise en pratique. Et comme si cela ne suffisait pas, l’Argentin va sans doute devoir se résoudre à faire une croix sur Lautaro Martinez.

#ExclusivaSPORT 📰 💥 Bartomeu, muy crítico con la actitud de Arthur 🗣️ « Ha faltado el respeto a sus compañeros y al Barça »https://t.co/qbWOSviyIp pic.twitter.com/ubT2XGLLa0 — Diario SPORT (@sport) August 2, 2020

En effet, Marca explique dans son édition du jour qu’un des éléments clefs de la venue de l’attaquant de l’Inter Milan est la vente d’Ousmane Dembélé. Or, non seulement le Français n’a pas envie de quitter la Catalogne, mais en plus, aucun club de premier plan ne veut de lui au regard de ses nombreuses blessures et de son salaire XXL ! Pas de Lautaro la saison prochaine, Setién toujours en place… ça commence à faire beaucoup, même pour un sextuple Ballon d’Or !