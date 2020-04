FC Barcelone – Mercato : cet ancien du PSG qui a dit non à Lionel Messi

true

Ancien défenseur du PSG et idole du Parc des Princes, Mamadou Sakho a expliqué avoir refusé le FC Barcelone en 2013 pour aller à Liverpool.

Il fut un temps où les tensions n’existaient pas entre le PSG et le FC Barcelone. C’était avant que le club catalan ne fustige le dopage financier des Qataris dans la capitale alors qu’il avait accepté son argent via le sponsoring. Depuis, Thiago Silva, Marquinhos, Marco Verratti ou Neymar ont payé pour apprendre combien l’émir est susceptible et rancunier…

Mais avant cela, il y avait déjà eu un joueur du PSG qui avait repoussé une avance barcelonaise. Ce joueur, c’est Mamadou Sakho. Le défenseur central, aujourd’hui à Crystal Palace, a expliqué dans un quotidien anglais qu’en 2013, au moment de quitter la France, il avait « repoussé des offres du FC Barcelone, du Bayern Munich et d’Arsenal pour jouer à Liverpool ».

🎥🔝 À voir aujourd’hui ! La 1ère finale du Mondial des Club du Barça contre Estudiantes de La Plata en 2009. Avez-vous vu d’autres joueurs que #Messi marquer de la poitrine depuis ? Le match en intégralité 👉 https://t.co/Y8EZf2ryxH#CulersAtHome pic.twitter.com/hbjrgGyald — FC Barcelona (depuis 🏠) (@fcbarcelona_fra) April 22, 2020

Il y a donc des joueurs pas prêts à tout pour jouer avec Lionel Messi ! D’un autre côté, l’ancien international français a sans doute bien fait de privilégier l’aventure en Premier League : vu ses carences techniques, pas certain qu’il aurait été bien vu par le sextuple Ballon d’Or !