FC Barcelone – Mercato : cinq joueurs sacrifiés pour contenter Messi ?

Faute de moyens pour recruter Lautaro Martinez, le FC Barcelone a mis cinq joueurs de renom sur le marché.

Ce n’est pas un scoop : Lionel Messi ne dirait pas non à du renfort en attaque au FC Barcelone. Afin que la Pulga prolonge, la direction du Barça tente d’arrondir les angles en lui apportant un acolyte qu’il apprécie. Si le dossier Neymar est impossible, c’est vers un autre comparse de Messi que le choix se porte : Lautaro Martinez (Inter Milan, 22 ans). Un joueur avec qui la Pulga affiche des affinités en sélection. Reste que pour conclure le dossier Martinez, les Blaugranas ont besoin de liquidités. Et peut-être plus que les 111 M€ initialement prévus dans la clause libératoire de Lautaro. Clause qui vient tout juste d’expirer.

Cinq indésirables également disponibles pour des trocs

Victime de la crise du Covid-19 et de sa gestion très dispendieuse de ces dernières années, le FC Barcelone n’a pas la voilure financière pour monter un tel deal sans vente. D’après « ESPN », l’idée de Josep Maria Bartomeu et de ses acolytes serait donc de céder quelques joueurs… Et une liste d’indésirables a été rédigée.

Toujours selon ce même média, elle comprendrait cinq noms : Ousmane Dembélé, Arturo Vidal, Nelson Semedo, Ivan Rakitic… Et bien sûr Philippe Coutinho dont la grosse vente (Angleterre?) pourrait tout débloquer. Le Barça n’exclut d’ailleurs pas d’user de ces joueurs de renom dans des trocs pour baisser les prix de certaines recrues comme ce fut le cas dans le deal Arthur – Pjanic avec la Juventus de Turin. Pas sûr toutefois que l’Inter n’accepte de prendre en charge le salaire XXL d’un seul de ces joueurs.