FC Barcelone – Mercato : club pas intéressant, échec fort, lose… pourquoi Griezmann n’ira pas au PSG

true

Selon un journaliste de L’Equipe, Antoine Griezmann n’aurait aucun raison d’accepter d’être échangé avec Neymar car le PSG est inintéressant.

Il est beaucoup question actuellement d’un échange entre Neymar et Antoine Griezmann pour convaincre le PSG de laisser le Brésilien de revenir au FC Barcelone. Mais il y a un mais… Comme l’a expliqué le journaliste de L’Equipe Sébastien Tarrago, quitter la Catalogne pour la capitale est clairement une régression pour tous les footballeurs !

« Il faut envisager la position de Griezmann qui a un salaire supérieur à 20M€/an net. Il n’irait donc pas au PSG pour l’argent. Et s’il allait à Paris, ce ne serait pas en star. Car si Neymar partait dans ce cas de figure, Mbappé resterait. Si on se met à la place d’Antoine Griezmann ou des joueurs de ce calibre-là, que représente aujourd’hui le PSG ? Ce club n’est pas intéressant sportivement, c’est la réalité. »

« Passer du FC Barcelone au PSG c’est un échec, un échec fort. Et lui ne veut pas l’accepter parce que c’est un champion. Il a un ego et il est persuadé qu’il peut renverser la vapeur à Barcelone. Pour de nombreux joueurs, le PSG c’est le symbole de la lose. Ça changera un jour, je ne sais pas quand, et ce sera très bien pour le PSG. Mais aujourd’hui c’est la réalité. »