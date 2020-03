FC Barcelone : Mercato, coronavirus, Liga… réunion de crise au Barça ! 

true

Emmanuel Macron a décrété un confinement généralisé en France à partir de ce midi. Le président de la République sera-t-il entendu ? Cela reste à voir. En Espagne, le coronavirus s’est déjà propagé et a conduit les autorités à agir au plus vite. Malgré les mesures prises en haut lieu, l’épidémie s’est répandue au point de geler toutes les activités sportives.

Le FC Barcelone ne déroge pas à la règle et attend de pied ferme les décisions de l’UEFA concernant la suite de ses compétitions, la Ligue des Champions et la Ligue Europa, ainsi que la tenue de l’Euro 2020. Une fois connu, Josep Maria Bartomeu a prévu une réunion au sommet en interne. Mundo Deportivo dévoile les axes évoqués au cours de cette rencontre en haut lieu.

Un Mercato revisité cet été ?

Dans un premier temps, il sera question du règlement des salaires des joueurs avec les différentes instances et les syndicats. Ensuite, le département marketing évoquera le manque à gagner pendant ce confinement et la meilleure manière de récupérer des liquidités dès sa levée. Enfin, le département sportif fera le point sur la planification pour la saison à venir. Normalement, cet échange aurait eu pour but de faire le point sur les recrues déjà engagées et les ventes programmées. Plus que jamais, ce secteur pourrait être chamboulé par les événements.