FC Barcelone : Mercato, CR7, Griezmann, Abidal… Messi déballe tout !

L’instinct de buteur de Cristiano Ronaldo

« Cristiano Ronaldo ? C’est normal qu’il continue à marquer autant de buts, c’est un attaquant redoutable. Le but l’enchante, il peut marquer à chaque fois qu’il joue. Il a vraiment de bonnes choses en lui comme attaquant. La moindre occasion, il la met au fond. Je suppose que je lui passerais le ballon si je jouais avec lui… »

Les attaques d’Éric Abidal et son influence sur le Mercato

« Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête mais j’ai répondu parce que je me suis senti attaqué. J’ai senti que les joueurs étaient aussi attaqués. Trop de choses ont déjà été dites sur le vestiaire, sur le fait qu’il commande tout, qu’il fait et défait les entraîneurs, qu’il attire des recrues… Surtout sur moi et mon éventuel pouvoir sur la prise de décisions. Donc cela m’a fait mal que ces critiques soient émises par une personne du club qui doit justement prendre ces décisions ! Je ne pouvais pas me laisser faire de cette manière. »

Ses relations avec Antoine Griezmann

« Nous avons une bonne relation, la même qu’avec les autres coéquipiers, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Évidemment, c’était normal que les débuts seraient compliquées dans le jeu. Il vient d’un club différent, d’un jeu différent, d’une autre manière de jouer, à gauche, qui n’est peut-être pas son meilleur poste… Mais nous avons de plus en plus de chances de nous connecter, être plus près, dans la même zone. Nous allons y arriver. »