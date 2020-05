FC Barcelone – Mercato : de gros freins au PSG sur le dossier Pjanic

true

Si la presse italienne s’est enflammée sur le dossier Miralem Pjanic (Juventus) au PSG, RMC a tempéré les ardeurs : le Barça reste mieux placé.

Ces dernières heures, le nom de Miralem Pjanic (Juventus de Turin, 30 ans) a provoqué un petit emballement du côté du FC Barcelone et du PSG. Alors que la presse catalane fait ses chous gras sur la venue du Bosnien au Barça, les médias italiens – l’éminent Gianluca Di Marzio (Sky Sport) en tête – ont annoncé que c’était pourtant Paris et Leonardo qui avaient un temps d’avance sur le dossier.

Leonardo adore Pjanic mais…

« RMC Sport » a donc enquêté sur le dossier Pjanic. Un dossier apprécié de longue date par le directeur sportif brésilien, qui avait déjà tenté de faire signer l’ancien Messin et Lyonnais lors de son premier passage au PSG entre 2011 et 2013. Pourtant, d’après le site internet de la radio, le PSG ne serait pas si bien placé que cela dans les discussions même si « Miré » Pjanic n’a jamais caché son attrait pour le projet francilien.

Un troc rendu difficile à Paris, pas au Barça

D’abord, la venue de Miralem Pjanic est conditionnée au départ d’un joueur créatif au milieu (Julian Draxler?). Ensuite, le PSG – qui n’a pas l’intention de faire flamber le carnet de chèque et cherche à régler le dossier sous forme de troc – doit faire face à un intérêt réel et marqué du Barça. Des Blaugranas qui disposent de beaucoup plus de matière pour échange (Rakitic, Semedo, Melo, Vidal…). Cités comme clients potentiels d’un échange, Julian Draxler et Leandro Paredes, respectivement en fin de contrat en juin 2021 et en juin 2023, ne sont pas très chauds à l’idée…