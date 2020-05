FC Barcelone – Mercato : Dembélé entre Messi, Neymar et Cristiano Ronaldo ?

true

Selon Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé, l’attaquant français du FC Barcelone, pourrait quitter l’Espagne pour rejoindre le PSG ou la Juventus Turin.

Mundo Deportivo révèle ce lundi que le nom d’Ousmane Dembélé revient dans les discussions entre le FC Barcelone et la Juventus Turin autour du transfert de Miralem Pjanic au Barça. La Juve souhaiterait récupérer l’attaquant français via un prêt, dans un premier temps, car les blessures de l’ancien rennais l’inquiètent. L’article ajoute que Quique Setién compte sur Dembélé, et que celui-ci est aussi ciblé par le PSG, sans en dire plus sur l’intérêt supposé du club de la capitale.

💪 @LaLiga reprend le 8 juin ! 15 jours pour être au point. Vamos ! #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/3LG5K3ukG0 — FC Barcelona (depuis 🏠) (@fcbarcelona_fra) May 23, 2020

Selon Tuttomercatoweb, le PSG serait le seul club vraiment intéressé par Dembélé, qui n’a joué que 9 matches toutes compétitions, pour un maigre bilan d’un but. Le média italien affirmait ce week-end que le Barça était prêt à laisser partir le champion du monde pour 42 millions d’euros, alors qu’il en avait coûté 125 à l’été 2017…