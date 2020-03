FC Barcelone – Mercato : Dembélé lui aussi poussé vers la sortie ?

false

Les jours de Samuel Umtiti au FC Barcelone sont peut-être comptés. C’est en tout cas ce qu’affirme Sport, le quotidien catalan. Selon lui, le Barça a décidé de se séparer de l’ancien lyonnais, très critiqué pour son rendement depuis son retour victorieux de la Coupe du monde, en 2018.

🇦🇷 Leo ha elegido nuevo delantero y es al que ya tiene en la albiceleste

✈ Messi será clave para que su compatriota deje el Inter este veranohttps://t.co/ecuryGnAcI — Diario AS (@diarioas) March 16, 2020

Le club blaugrana voudrait vendre Umtiti mais aussi d’autres joueurs importants afin de libérer de la masse salariale et faire rentrer du cash pour pouvoir recruter. Cela pourrait notamment favoriser le retour de Neymar. Le Barça espérer vendre pour 130 M€ cet été. Et Ousmane Dembélé ferait partie, selon AS, cette fois, des autres joueurs poussés vers la sortie.

Le quotidien ibérique indique que l’ancien rennais, recruté pour 105 M€ (et 40 M€ de bonus) en 2018, aurait fini par lasser ses dirigeants, entre blessures, contre performances et indiscipline.