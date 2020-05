FC Barcelone – Mercato : Dembélé simple plan B d’un cador anglais ?

false

Le Français du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, ne serait pas la priorité des Reds de Liverpool pour le prochain mercato. Mais un simple plan B.

Difficile d’y voir clair au FC Barcelone. Du moins en ce qui concerne le prochain mercato du club catalan, tant les joueurs poussés vers la sortie seraient nombreux et tant la situation économique paraît préoccupante. Seule certitude, et au rayon arrivées, en dépit de rumeurs quotidiennes, Lautaro Martinez demeure une probabilité. Rien de plus.

En revanche, au rayon départs, on en apprend aujourd’hui un peu plus quant à la situation du Français, Ousmane Dembélé. Si ce dernier n’a jamais caché son envie de rester au Barça, la proposition des Reds de Liverpool serait la bienvenue pour les finances du club.

Problème, El Mundo Deportivo explique ce samedi que Jürgen Klopp, le technicien de Liverpool, ne songerait au champion du monde qu’en cas d’échec sur le recrutement de l’attaquant allemand Timo Werner.