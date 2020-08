FC Barcelone – Mercato : destination surprenante pour Gérard Piqué ?

false

Libero annonce qu’un club anglais serait intéressé par Gérard Piqué, défenseur du FC Barcelone, qui se dit prêt à partir.

Le FC Barcelone est dans une période charnière de son histoire. Après l’humiliation subie face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions (8-2), de profonds changements sont envisagés et ceux à tous les étages. Cela a déjà commencé avec les départs de l’entraîneur Quique Setien et celui d’Eric Abidal, secrétaire/directeur technique. D’autres départs sont à prévoir en interne, mais également du côté sportif.

Alors que le possible départ de Lionel Messi est sur toutes les lèvres, c’est un autre joueur emblématique des Blaugranas qui pourrait quitter le navire. « La honte. Je n’ai pas d’autres mots. On ne peut pas faire un match comme ça. Ce qu’il s’est passé aujourd’hui est inacceptable. C’est très dur à vivre. Tout le monde doit réfléchir. Le club a besoin de changements. Je ne parle pas de l’entraîneur ou des joueurs. Je ne veux montrer personne du doigt mais le club a besoin de changement. S’il faut changer les choses, je serais le premier à m’en aller si le club a besoin de ça. Je ne sais pas comment qualifier les choses. On n’est pas sur le bon chemin et ça se voit sur le terrain et en dehors. Cela fait des années que ça dure. Les entraîneurs et les joueurs changent et on n’est pas au niveau. Le Barça doit être en haut ». Ces mots, ce sont ceux de Gérard Piqué.

Retour en Angleterre ?

Visiblement, cette déclaration n’est pas passée inaperçue. Libero annonce que le promu Fulham serait intéressé par les services du champion du monde espagnol. Reste à savoir si le joueur de 33 ans serait tenté par un retour en Angleterre après avoir passé près de 12 ans à défendre les couleurs du Barça.