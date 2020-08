FC Barcelone – Mercato : deux barrages se dressent entre Lionel Messi et Pep Guardiola

true

Alors que l’avenir de Lionel Messi est en suspens au FC Barcelone, les clubs susceptibles de l’accueillir ne sont pas légion.

Après la dérouté du FC Barcelone face au Bayern Munich (2-8), c’est tout un club qui est en train de vaciller. Le club blaugrana revoit tout sa politique sportive et même l’avenir de Lionel Messi, l’icône du Barça, n’est pas certain. A croire certains échos, la Pulga réfléchirait sérieusement à l’idée de quitter le Barça.

En cas de départ, peu de clubs ont les capacités d’accueillir un Messi aussi gourmand qu’exigeant sur le challenge sportif qui lui serait proposé. Mais nul doute que Manchester City fait partie de ceux-là avec Pep Guardiola, son ancien mentor, sur le banc. Mais le championnat anglais est-il fait pour la Pulga ?

Higuain et Eto’o ne valident pas

S’il écoute le ressenti de son compatriote Gonzalo Higuain confié à Fox Sports, pas certain que cela lui donne envie… « J’ai beaucoup souffert dans le championnat anglais. Je n’ai pas réussi à m’adapter en six mois. Cela n’a rien à voir avec la Liga, rien à voir. Les défenseurs vous donnent des coups de pied qui ne sont pas sifflés comme en Espagne : ils vous frappent de « belle » manière et ce sont des armoires à glace. Je ne sais pas comment cela pourrait impacter Leo. Étant un joueur d’un autre niveau je ne pense pas qu’il souffrirait, mais c’est un championnat très compliqué » , prévient le buteur de la Juventus Turin.

Autre grand nom à évoquer le sujet Messi, Samuel Eto’o milite lui pour que la Pulga ne quitte le Barça sous aucun prétexte. « Tout doit être fait pour que Messi termine sa carrière à Barcelone. J’aime Leo comme s’il était mon fils. Barcelone est Messi. J’espère que ceux qui prennent des décisions prendront des décisions pour le bien de Barcelone. Je veux toujours le meilleur pour Messi, mais le club est Messi », a lâché l’ancien buteur camerounais à TyC Sports.