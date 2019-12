FC Barcelone – Mercato : deux cadeaux offerts à Messi pour Noël ? 

true

Les dirigeants du FC Barcelone planchent sur le mercato hivernal et auraient l’intention de faire plaisir à Lionel Messi en conservant ses deux lieutenants Ivan Rakitic et Arturo Vidal.

Le réveillon de Noël s’organise ce mardi et le FC Barcelone ne déroge pas à la règle. Loin des dindes aux marrons et autres bûches de circonstance, les dirigeants blaugrana planchent sur le mercato hivernal.

🗞️ La portada del 24 de diciembre 💣 ‘Neymar 2020’https://t.co/t070IxTNO7 pic.twitter.com/h1I2ToqUoA — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 23, 2019

D’après les informations de AS, Josep Maria Bartomeu et Éric Abidal auraient ainsi déjà pris une décision forte en guise de cadeau à Lionel Messi : conserver Ivan Rakitic et Arturo Vidal, annoncés sur le départ en janvier 2020.

Seul Aleña devrait faire ses valises au Mercato

« Ernesto Valverde pense que Vidal a le profil de gagneur qui manque à son équipe, fragile, et la situation de Rakitic a changé, confie le journaliste Santi Giménez. Même si la période des transferts peut être fluctuante, seul un départ de Carles Aleña est aujourd’hui envisagé par le Barça cet hiver. Rakitic et Vidal devraient donc rester au club au moins jusqu’à la fin de la saison en cours. » Pour le plus grand bonheur de Messi, en Argentine pour passer les fêtes de fin d’année en famille.