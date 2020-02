FC Barcelone – Mercato : deux pistes se dégagent pour amener du renfort à Messi

true

Outre la grosse crise qui secoue l’intérieur du club, avec notamment la brouille entre Eric Abidal et Lionel Messi, le FC Barcelone a un autre problème à gérer. La blessure longue durée d’Ousmane Dembélé est venue s’ajouter à celle de Luis Suarez. De quoi amoindrir considérablement le potentiel offensif des Blaugrana.

Le Barça espère donc pouvoir bénéficier de la possibilité d’enrôler un joker médical. Et creuse donc les possibilités en attendant la décision des autorités espagnoles. Selon la presse espagnole, Willian José et Lucas Perez seraient aujourd’hui les dossiers prioritaires.

Marca et Sport penchent pour le premier nommé. Willian José, l’attaquant de la Real Sociedad, serait l’option numéro un selon eux. Problème, négocier le départ d’un joueur important du club basque s’annonce compliqué. Sa clause libératoire s’élève à 70 millions d’euros. AS, de son côté, penche pour Lucas Perez. Le buteur espagnol de 31 ans, qui dispose d’une clause libératoire de 20 millions, est d’autant plus accessible que ce montant pourrait être négocié à la baisse. Le FC Barcelone doit donc attendre le feu vert des institutions pour passer à l’action…