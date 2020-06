FC Barcelone – Mercato : du nouveau dans le dossier Arthur-Pjanic

On vous relayait hier soir l’information sur notre site. Donnée par un quotidien italien et selon laquelle le FC Barcelone et la Juventus Turin avaient trouvé un accord au sujet du deal concernant l’échange Arthur-Miralem Pjanic. Ce matin, et au lendemain de la victoire de la Vieille Dame face à Bologne, il semble que le dossier soit moins avancé. Et qu’il manque encore le principal : l’accord des deux joueurs !

En effet, le directeur sportif de la Juventus Turin, Fabio Paratici, en a dit plus au micro de Sky Sports Italia. « Un échange Pjanic-Arthur ? Nous avons en effet parlé avec le FC Barcelone. Nous jouons tous les deux des matchs importants et nous attendons. L’accord ne dépend pas des dates mais de la volonté des joueurs.«

Selon certaines rumeurs, c’est notamment l’accord Pjanic-FC Barcelone qui poserait encore problème. A suivre.

[@MatteMoretto] Arthur Melo has opened the possibility of moving to Juventus: the final OK is still missing. Miralem Pjanic has already agreed terms with Barcelona.

