La Fédération a donné une dérogation au FC Barcelone pour recruter. Les discussions pour Angel (Getafe) vont prendre une tournure plus concrète.

La nouvelle est tombée tardivement hier soir. Après en avoir formulé la demande suite à la longue absence d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone a obtenu l’aval de la Fédération espagnole pour recruter un attaquant hors période de mutation autorisée. Selon la radio « Marca », l’instance a en effet jugé que, compte-tenu de son règlement, l’absence de Dembélé allait bien excéder les cinq mois et que la requête du Barça était légitime.

Angel, le grand favori du Barça

Disposant d’une dérogation à titre exceptionnelle, la direction catalane va désormais devoir dénicher l’oiseau rare en Liga ou au sein des joueurs libres. Un joueur qui ne pourra, quoi qu’il arrive, plus être inscrit dans les listes du Barça en Ligue des Champions. Dans les jours à venir, les Blaugranas – qui disposent d’une enveloppe réduite pour ce renfort (15 M€ maximum) – vont pouvoir activer leurs pistes.

Aujourd’hui, un vrai favori se dégage. Il s’agit d’Angel Rodriguez (Getafe), l’une des bonnes surprises de la première partie de saison en Liga. Hier, l’intéressé a d’ailleurs marqué face au Barça (victoire 2-1 des Blaugranas). La presse locale est d’ailleurs convaincu. «Angel a prouvé sa valeur de recrue future avec un but qui a mené le choc à une fin angoissante », écrit « SPORT ». « Angel ne célèbre pas son but », note de son côté « Mundo Deportivo ». Il n’y a plus qu’à …