FC Barcelone – Mercato : Griezmann adoubé, les Socios règlent la question du « n°9 »

Luis Suarez absent au moins jusqu’en avril, le FC Barcelone doit se trouver une nouvelle organisation offensive sur la fin de saison. En ce moment, l’équipe désormais dirigée par Quique Setién galère offensivement et la question d’une recrutement dans les huit derniers jours du marché peut légitimement se poser.

« SPORT » l’a donc soumis à l’aval des Socios au travers d’un sondage sur son site internet. Sondage dont les résultats sont tombés ce jeudi, au lendemain de la laborieuse qualification du Barça en Coupe du Roi face au modeste club d’Ibiza (D3). Un succès 2-1 marqué du seau d’Antoine Griezmann, double buteur et héros blaugrana.

Deux tiers des Socios croient en Griezmann

Du côté des fans, on est prêt à faire confiance à Antoine Griezmann. Conscient que le Barça n’a pas les fonds et qu’il sera difficile de trouver l’oiseau rare, 66% des supporters estiment qu’il ne faut pas recruter de « n°9 » et laisser « Griezi » faire le boulot. Le choix du Champion du Monde est largement plébiscité par rapport à la seconde option menant au Valencian Rodrigo, que seul 4% des votants veulent voir au Barça. Notons qu’ils sont quand même 30% à appeler de leurs vœux un renfort autre que le buteur du club Che…