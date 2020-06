FC Barcelone – Mercato : Griezmann prêt à contrarier les plans de Messi pour cet été

true

Le champion du monde assure qu’il ne s’est jamais senti aussi bien. De quoi inciter ses dirigeants à le garder et à ne pas acheter Lautaro cet été ?

Même s’il se défend de faire le recrutement, Lionel Messi sait que sa voix compte plus que n’importe quelle autre au FC Barcelone. Alors, quand le sextuple Ballon d’Or fait comprendre qu’il ne s’entend pas avec Antoine Griezmann sur le terrain et qu’il préfèrerait voir revenir Neymar ou que Lautaro Martinez débarque, ses dirigeants s’activent. Seulement, le Français a bien l’intention de contrarier les desseins de sa majesté Messi.

Lors d’une interview pour le site officiel du FCB, il a en effet déclaré qu’il ne s’était jamais senti aussi en forme depuis son arrivée en Catalogne. « La pause m’a fait du bien. J’avais besoin de me reposer. Cela faisait cinq ans que je n’avais pas connu de période si longue sans jouer. J’ai pu profiter de ma famille et je suis au top physiquement et mentalement désormais. »

Pour peu qu’il créé une vraie relation forte sur le terrain avec Luis Suarez et Lionel Messi, Antoine Griezmann, qui répète à l’envi qu’il ne veut pas partir, pourrait mettre un frein au recrutement de Lautaro Martinez…