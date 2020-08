FC Barcelone – Mercato : Josep Bartomeu ne fera pas de cadeau à Lionel Messi

true

Selon la presse espagnole, le président du FC Barcelone Josep Bartomeu fera tout son possible pour retenir Lionel Messi. Mais si ce dernier persiste, aucun cadeau ne lui sera fait.

Entre le FC Barcelone et Lionel Messi, la guerre semble bel et bien déclarée. Si pour tous les supporters barcelonais, il est difficile d’imaginer une seule seconde un possible départ de la Pulga, ces derniers doivent rapidement se rendre à l’évidence. L’Argentin semble cette fois-ci bien décidé à quitter son club de toujours. Et ce, même si la direction actuelle décide de démissionner.

Le président Josep Maria Bartomeu, dont tous les socios barcelonais réclament la tête, refuse pour l’heure de s’avouer vaincu. Ce dernier veut le retenir absolument. Comme l’indique le quotidien espagnol AS, l’homme fort du FCB a tenté de s’entretenir avec le joueur de 33 ans, en vain. Mais Bartomeu compte revenir à la charge.

Dans son édition du jour, Sport explique que le président compte utiliser sa situation personnelle pour le retenir encore au moins une saison, espérant que d’ici là, le principal intéressé aurait changé d’avis. En effet, le mandat de Bartomeu prend fin en mars 2021. Ce dernier lui demanderait donc de patienter afin de voir les changements avec la future direction avant de prendre sa décision.

Si le clan Messi décide de camper sur ses positions, Josep Maria Bartomeu n’aura d’autres choix que d’hausser le ton. Le quotidien espagnol explique qu’il ne compte pas de faire de cadeau à l’Argentin. On pense notamment à la fameuse clause de 700 M€. Des explications publiques seront également demandées à la Pulga en cas de départ. Ambiance.