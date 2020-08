FC Barcelone – Mercato : Koeman ne retiendra pas Messi

true

Lors de sa présentation officielle au FC Barcelone, Ronald Koeman a fixé une ligne de conduite qui ne correspond pas à la volonté de Lionel Messi de quitter le club catalan…

C’est l’onde de choc en Espagne et bien au delà : Lionel Messi a décidé de quitter le FC Barcelone. Arrivé en Catalogne en septembre 2000, à l’âge de 13 ans, le natif de Rosario souhaite rejoindre un nouveau club, après seize saisons (731 matches, 634 buts) sous le maillot blaugrana. L’Argentin est sous contrat jusqu’en juin prochain mais il dispose d’une clause pour partir dès cet été et il entend la faire jouer, ce qu’il a annoncé au Barça hier via un fax. Le processus est lancé.

La radio catalane RAC1 annonce que le Barça s’est résigné à laisser partir Messi. Sauf qu’il est hors de question pour les Culés de le laisser filer gratuitement. Ainsi, un transfert à neuf chiffres, dont le montant serait toutefois très éloigné des 700 M€ de la clause libératoire de Messi mais supérieur aux 222 M€ du transfert de Neymar au PSG, pourrait contenter tout le monde.

De son côté, Ronald Koeman, qui a indiqué à plusieurs proche de Messi qu’il ne comptait pas sur eux, tels Luis Suarez et Arturo Vidal, ne devrait pas retenir outre mesure l’Argentin. Lors de sa présentation, le successeur de Quique Setién avait en effet expliqué : « Je ne veux travailler qu’avec des joueurs qui ont envie d’être dans l’équipe ». Selon Mundo Deportivo, il aurait dit à Messi lors d’un entretien, deux jours aprèsd son intronisation, qu’il espérait le voir rester, mais en lui précisant que pour lui, ce qui comptait le plus était « la faim » de ses joueurs. Et à Ole d’ajouter : « Koeman a dit à Messi que les privilèges, c’était fini. Que le plus important pour lui, ce serait le collectif ».