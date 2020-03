FC Barcelone – Mercato : la grande braderie est lancée autour de Messi !

true

Afin de mieux faire passer la crise économique liée au coronavirus, les dirigeants du FC Barcelone entendent redoubler d’efforts pour dégraisser leur effectif au mercato.

Les dirigeants du FC Barcelone ne font pas les choses à moitié. Bien conscients que la crise sanitaire liée au coronavirus aura un fort impact sur les finances du club catalan, ces derniers ont demandé à leurs joueurs de réduire sensiblement leurs salaires.

Le quotidien madrilène AS estime ainsi qu’une réduction d’environ 70% de leurs émoluments a été demandé en haut lieu. Pour l’instant, les partenaires de Lionel Messi, bien aidés par leurs conseillers financiers, se refusent à subir une telle dépression. Les négociations sont donc gelées, tout comme le championnat espagnol et ce, jusqu’à nouvel ordre.

En plan B de la lutte contre le coronavirus, l’état-major du Barça pense à sabrer une partie de l’effectif de Quique Setién. Selon SPORT, pas moins de huit joueurs seront ainsi mis sur le marché au cours du mercato estival : Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Arturo Vidal, Carles Aleña, Luis Neto et enfin Martin Braithwaite. Ces 8 joueurs seront vendus en priorité cet été. Reste à savoir quels clubs seront intéressés par les profils mentionnés ? Le prix des transferts, et sans doute plus important encore : le mercato aura-t-il vraiment lieu cet été ?