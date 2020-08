FC Barcelone – Mercato : la grande lessive estivale se précise

true

La Cadena Ser a dévoilé la liste des joueurs invités à quitter le FC Barcelone cet été. Plusieurs cadres en font partie.

La débâcle historique du FC Barcelone face au Bayern Munich (8-2) ne restera pas sans conséquence. Une vague de départ à tous les étages et prévue et a d’ores et déjà commencé. Quique Setien et Eric Abidal ont été remerciés et remplacé par Ronald Koeman et Ramon Planés. Côté sportif, l’objectif est de dégraisser un maximum afin de renflouer les caisses et repartir sur un nouveau cycle.

Ce lundi a eu lieu une réunion au sommet pour décider de l’avenir du club. Le sujet principal était l’avenir de l’entraîneur Quique Setien, mais pas que. Des échanges auraient eu lieu autour des joueurs susceptibles de quitter le club barcelonais. Parmi cette liste des indésirables figurent des joueurs emblématiques et cadre du vestiaire. On retrouve ainsi Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, Arturo Vidal, Sergi Roberto ou encore Luis Suarez.

A l’heure où l’avenir de Lionel Messi est incertain, pas sûre que la Pulga verra d’un bon oeil les départs de plusieurs de ses proches…