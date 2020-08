FC Barcelone – Mercato : la Juve a proposé Cristiano Ronaldo !

true

La Juventus doit faire des économies. Pour cela, la Vieille Dame proposerait Cristiano Ronaldo à des grandes écuries dont le FC Barcelone.

Et si Cristiano Ronaldo rejoignait Lionel Messi au FC Barcelone ? La possibilité paraît peu probable mais une fenêtre de tirs existe pour les dirigeants catalans. Depuis l’élimination en huitième de finale de la C1, la Juventus Turin est en pleine révolution. Limogé, Maurizio Sarri a été remplacé par Andrea Pirlo.

Pour obtenir des liquidités sur le marché des transferts, les Turinois réfléchiraient à vendre une forte valeur marchande. Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo pourraient être cédés en cas de belles offres. Selon Guillem Balague, journaliste à la BBC, le club du Piémont chercherait une porte de sortie à son quintuple Ballon d’Or. « La Juventus veut se débarrasser du salaire de Cristiano Ronaldo. Il a été offert à tout le monde, y compris le FC Barcelone. »

Mais, à l’heure actuelle, le Barça possède les mêmes obligations que son confrère transalpin. Les pensionnaires du Camp Nou doivent réduire la voilure. De plus, les Culés cherchent à prolonger le bail de Lionel Messi et Ansu Fati. Forcément, ces nouveaux contrats coûteraient beaucoup d’argent. Courtisé également par le PSG, l’avenir de Cristiano Ronaldo se dessinerait de plus en plus loin de la Juve.