FC Barcelone – Mercato : la Masia victime d’un nouveau pillage cet été ?

Pour remettre à flot ses comptes, le FC Barcelone va devoir vendre. Encore une fois, des pépites de la Masia pourraient être sacrifiées.

Considéré comme l’une des meilleures (sinon la meilleure) formations du monde, la Masia du FC Barcelone est régulièrement l’objet d’un pillage à chaque intersaison. Comme de nombreux grands clubs dont le PSG, le Barça n’a pas la place pour faire jouer toutes ses pépites et doit régulièrement se résoudre à des ventes.

L’été 2020 ne fera pas exception à la règle et plusieurs éléments prometteurs pourraient plier bagage faute de place pour s’exprimer. D’après « Mundo Deportivo », de très bons clubs comme la Juventus comptent se servir dans la pépinière catalane. Après avoir tenté en vain d’attirer Ansu Fati, la Vieille dame lorgne trois « gamins » du Barça : Riqui Puig, Carles Aleñá et le très jeune Ilaix Moriba (16 ans). La Juve aurait également des vues sur deux autres jeunes en cas d’échec au FCB : Francisco Trincão (20 ans), recruté cet hiver à Braga, et Pedri (17 ans), laissé à disposition de Las Palmas cette saison.

Toujours selon la publication ibérique, la Ligue 1 n’est pas en reste quand il s’agit de regarder au Barça puisque l’AS Monaco ou encore l’OGC Nice concurrencent le Hertha Berlin pour l’ailier de la réserve Konrad de la Fuente (18 ans). Concernant le dernier nommé, les Blaugranas seraient ouverts à l’idée d’un prêt.