FC Barcelone – Mercato : la précision de Moratti (ex-Inter) sur Messi

Massimo Moratti, à l’origine de la rumeur Messi à l’Inter Milan, a assuré n’avoir parlé que comme un supporter, pas comme un dirigeant.

Ancien président de l’Inter Milan, Massimo Moratti a fait parler la planète entière en assurant que les « Nerazzurri » pouvaient se lancer à l’assaut de Lionel Messi. Même si le FC Barcelone a expliqué qu’il était très serein concernant l’avenir de son magicien argentin, le Mundo Deportivo a voulu savoir pour le dirigeant italien avait parlé ainsi.

La réponse de Moratti est des plus candides : « Je ne fais que parler comme un supporter. Evidemment que Messi m’a toujours plu et que je l’ai suivi même quand j’étais président. Mais aujourd’hui, les propriétaires sont différents, ce n’est plus moi qui décide. Et je n’ai jamais parlé de lui avec eux ».

« Une association Messi-Martinez serait explosive, de la pure magie. Ils sont créatifs, rapides, propres, ils jouent le football de la rue. Les voir ensemble serait incroyable. Lautaro me plaît beaucoup, c’est un joueur important qui marque, qui créé des occasions. Il est de ceux que tu ne te fatigues pas de voir jouer. »