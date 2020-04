FC Barcelone – Mercato : la presse italienne en remet une couche avec Messi !

true

Ancien président de l’Inter Milan, Massimo Moratti a provoqué un bel émoi en Italie en assurant que son club pouvait recruter Lionel Messi.

Basé à Turin, Tuttosport est en quelque sorte le rival de La Gazzetto dello Sport, qui siège à Milan. Le premier s’occupe de la Juventus et du Torino, le second de l’AC Milan et de l’Inter. Sauf événement majeur. Et il faut croire que les propos de Massimo Moratti hier en faisaient partie puisque Tuttosport barre sa Une du jour d’un « Messi, c’est possible » !

Rien de nouveau par rapport à ce qu’a dit l’ancien président de l’Inter, qui a invité ses successeurs à faire un effort financier pour recruter Lionel Messi, en fin de contrat selon lui au FC Barcelone (ce qui est faux). Le nom de l’Argentin faisant rêver, donc vendre, il était impossible pour les quotidiens sportifs italiens de ne pas l’évoquer ce mardi.

Mais encore faut-il préciser que Massimo Moratti n’a plus aucun lien avec l’Inter Milan depuis quatre ans et la vente de ses dernières actions. S’il est le président resté le plus longtemps à la tête des « Nerazzurri », il est redevenu un simple supporter. Qui n’a fait que laisser parler son cœur quand le nom de Lionel Messi est venu dans la conversation…