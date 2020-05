FC Barcelone – Mercato : la réunion Messi – Neymar prend forme grâce à… Todibo

true

Selon un quotidien catalan, la vente de Jean-Clair Todibo serait sur le point d’être actée par le FC Barcelone, ce qui rapprocherait Neymar de la Catalogne.

Même si les temps sont durs pour tous les clubs de football de la planète à cause de la pandémie de Covid-19, le FC Barcelone n’a pas renoncé à ses ambitions. A l’intersaison, il continue de rêver à Neymar mais aussi à Laurato Martinez. Une opération qui va nécessiter près de 300 M€.

Pour parvenir à leurs fins, les « Blaugranas » vont devoir vendre ou inclure des joueurs dans les opérations. Les choses sont plus simples avec l’Inter Milan qu’avec le PSG, les Qataris l’ayant mauvaise contre les Blaugranas depuis qu’ils ont critiqué leur dopage financier à Paris. L’Inter serait d’accord pour une indemnité relativement faible (moins de 50 M€) plus deux joueurs.

Mais pour Neymar, donc, il faudra très certainement payer cash la somme (estimée à 175 M€) que prévoit le règlement de la FIFA pour les joueurs restés trois ans dans un même club. Et c’est là qu’intervient l’opération dégraissage, plutôt bien partie si l’on en croit le quotidien Sport, qui assure que Jean-Clair Todibo s’apprête à être vendu pour plus de 25 M€. Prêté à Schalke 04 l’été dernier, l’ancien Toulousain, recruté pour moins d’un million, a montré sa valeur et aurait tapé dans l’œil de clubs de Premier League. 25 M€, c’est 1/7e du chemin parcouru…