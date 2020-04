FC Barcelone – Mercato : l’agent de Lautaro Martinez a mis la pagaille 

true

Les déclarations de l’agent de Lautaro Martinez, ciblé par le FC Barcelone, ont été mal accueillis à l’Inter Milan, le club actuel de l’Argentin.

A l’initiative de Lionel Messi, Lautaro Martinez est la cible n°1 du FC Barcelone et cet été et l’attaquant de l’Inter Milan, pisté par plusieurs autres clubs, donnerait sa préférence au Barça, pour jouer aux côtés de Messi. Alberto Yaqué, l’agent du joueur, a donné une interview à « Radio La Plata » où il évoque l’avenir de Martinez. « Lautaro continue comme si de rien n’était. Il s’investit dans le club où il est et se concentre sur son travail. Il n’y a rien de formel ni de sérieux. »

Des déclarations qui selon « Tuttosport » ont déplu à l’Inter où le directeur général Giuseppe Marotta et le directeur sportif Piero Ausilio les aurait perçues comme une pression. Le Barça serait prêt à payer les 111 M€ de la clause de cession du joueur, et lundi, « La Gazzetta dello Sport » expliquait que Martinez avait décidé qu’il n’accepterait pas de partir dans un autre club de la Barça, quitte à rester à l’Inter.