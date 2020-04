FC Barcelone – Mercato : l’arrivée de Kurzawa (PSG) ne tient plus qu’à un transfert

true

Selon le quotidien Sport, le FC Barcelone engagera Layvin Kurzawa, en fin de contrat au PSG, dès qu’il aura réussi à vendre Junior Firpo.

Cela peut paraître incroyable pour ceux qui suivent sa carrière de près mais Layvin Kurzawa est bien suivi par le FC Barcelone. Et ce alors que le latéral gauche n’a pas progressé depuis son arrivée au PSG en 2015, notamment sur l’aspect défensif. A tel point qu’il n’est plus titulaire aux yeux de Thomas Tuchel.

Mais les « Blaugranas » sont en quête d’une doublure à Jordi Alba et ils ne sont pas très regardants sur tout ce qui touche à l’aspect défensif. La capacité de déborder et de bien centrer les intéresse davantage et à ce niveau, Kurzawa a un réel potentiel. D’autant qu’il présente un autre gros avantage : il sera libre lors de la prochaine intersaison.

Même si d’autres clubs sont intéressés par le Français de 27 ans, celui-ci donnerait sa priorité au Barça. Les dirigeants « blaugranas » auraient cependant annoncer à son agent, Kia Joorabchian, qu’il leur fallait d’abord vendre Junior Firpo avant de pouvoir officiellement engager Kurzawa. Une opération qui ne devrait pas être des plus simples tant le Dominicain a été décevant en Catalogne…