FC Barcelone – Mercato : Messi dispose d’un atout inespéré pour Martinez

Dans les plans du FC Barcelone au mercato, Lautaro Martinez (Inter Milan, 22 ans) pourrait débarquer grâce à l’entremise de Junior Firpo (23 ans).

En plein marasme économique, le FC Barcelone pourrait espérer être actif au mercato estival. C’est du moins l’opinion de SPORT, qui titre encore sur les transferts du club espagnol dans son édition du jour. Alors que les Blaugrana comptent leurs sous et ont demandé à leurs joueurs de se serrer la ceinture au niveau de leurs salaires, le journal catalan continue d’avancer que le transfert de Lautaro Martinez (22 ans) est réalisable cet été.

L’opération pourrait ainsi ne pas coûter 111 millions d’euros au Barça, qui serait tenté d’inclure Junior Firpo dans la balance. Cité parmi les joueurs qui pourraient faire partie du deal, le latéral gauche espagnol déçoit au plus haut point depuis son transfert en provenance du Betis Séville l’été dernier. Le joueur de 23 ans resterait néanmoins coté aux yeux des dirigeants de l’Inter Milan.

Les Nerazzurri sont intéressés par un échange avec Lautaro et une somme d’argent en plus. Du côté du FC Barcelone, l’idée est de faire baisser le prix de Martinez et récupérer les 18 million d’euros misés au départ sur Firpo. À noter que l’AS Rome est aussi intéressée par le défenseur espagnol.