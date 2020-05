FC Barcelone – Mercato : l’arrivée d’un partenaire de Ronaldo chez Messi se dessine

true

La presse italienne annonce que le FC Barcelone et Miralem Pjanic se seraient mis d’accord sur la durée du futur contrat. Reste à convaincre la Juventus…

Aussi improbable que cela puisse paraître, le FC Barcelone serait vraiment disposé à laisser filer son milieu de terrain brésilien Arthur pour le remplacer par Miralem Pjanic. Les contacts seraient suffisamment avancés pour que la durée du contrat de l’ancien Lyonnais ait été fixée : selon La Gazzetta dello Sport, elle serait de quatre ans.

Tout dépendrait désormais d’un accord sur l’indemnité entre les Catalans et la Juventus Turin. L’idée d’un échange entre Arthur (23 ans) et Pjanic (30 ans) plaît beaucoup à la Vieille Dame, moins au Barça. Et pour cause, les Blaugranas sont persuadés qu’Arthur vaut plus que Pjanic.

La possible arrivée du Bosniaque fait enrager les supporters catalans, qui ne comprennent comment leurs dirigeants peuvent vouloir un joueur ayant montré ses limites à Turin alors qu’Arthur, lui, progresse régulièrement. Mais peut-être que ses incartades (il était notamment allé à skier alors qu’il était blessé à un genou) ont fini d’épuiser la patience de son entraîneur et de ses dirigeants…