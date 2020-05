FC Barcelone – Mercato : l’attaquant du futur pour Messi ?

true

Resté supporter de l’Inter Milan où il a joué un an (2015-16), Felipe Melo croit beaucoup au potentiel de Lautaro Martinez, qu’il voit très fort au Barça.



Cité comme la grosse priorité du FC Barcelone cet été, Lautaro Martinez (Inter Milan, 23 ans) promet déjà d’être une bonne pioche… Et il n’y a pas que Lionel Messi qui le pense. En effet, ex-défenseur de l’Inter également passé par la Liga, le brésilien Felipe Melo (Palmeiras, 36 ans) a donné son avis à Olé sur cette rumeur.

N’hésitant pas à comparer Martinez « l’attaquant du futur » à son compatriote Gabriel Jesus dans son jeu sans ballon et sa pugnacité, Felipe Melo trépigne à l’idée d’un tel transfert : « Je veux voir comment Martínez jouera au Barça. Ils ont déjà Suárez, et il n’est pas nécessaire de parler de Suárez, l’un des quatre meilleurs attaquants du monde aujourd’hui. Lautaro arrive : Messi , Suárez et Neymar (?) plus lui, imaginez … Il faudrait au moins sept Felipe Melo pour les arrêter ».

L’ancien joueur de la Fiorentina, de la Juventus ou encore de Galatasaray part cependant d’un postulat improbable : que le Barça soit en mesure de faire signer et Neymar (PSG) et Lautaro (Inter)…