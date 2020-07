FC Barcelone – Mercato : Laurent Blanc se rapproche de Lionel Messi

true

Le champion du monde 98 serait désormais le favori des dirigeants catalans pour succéder à Quique Setien sur le banc du FC Barcelone.

Ce matin, L’Equipe a dévoilé le projet d’Eric Abidal pour la fin de saison du FC Barcelone. Cela concerne Laurent Blanc, qui remplacerait Quique Setien pour disputer les matches de Champions League (à commencer par le match retour contre le Napoli en 8es) et s’engagerait pour une durée d’un an, soit jusqu’aux prochaines élections.

Depuis, les médias espagnols se sont emparés de l’information et l’ont confirmée. Ce soir, AS confirme que le champion du monde 98 est désormais en pole position dans l’esprit des décideurs catalans. Il possède le charisme et l’expérience que n’a pas Setien, il connaît le club pour y avoir joué, il a eu des résultats partout où il est passé et, surtout, il est opérationnel immédiatement.

L’affaire pour se décanter rapidement. Car si les joueurs barcelonais profitent actuellement de quelques jours de vacances, ils seront sur le pont dès le samedi 8 août pour le match contre le Napoli. Si Blanc veut apposer sa marque sur l’équipe, il va lui falloir démarrer son aventure le plus vite possible.