FC Barcelone – Mercato : Lautaro fait un pas de plus vers Messi

L’attaquant argentin de l’Inter Milan a fait savoir que sa volonté première était de signer au FC Barcelone même s’il n’exclue pas de rester en Italie.

Les négociations se poursuivent entre l’Inter Milan et le FC Barcelone au sujet de Lautaro Martinez. Mais, selon El Mundo Deportivo, ce dernier vient d’entrer dans la danse en faisant savoir à ses dirigeants qu’à l’intersaison, ce serait soit les Blaugranas, soit les Nerazzurri pour lui.

Ce positionnement n’est ps anodin. Déjà, Lautaro s’était résolu au silence depuis le début des négociations, afin de ne pas froisser les supporters de l’Inter dans le cas où le transfert capoterait. Sans doute que les exemples de Mauro Icardi avec ce même Inter ou de Neymar la saison passée l’ont refroidi.

Et puis, en reconnaissant qu’il est attiré par le challenge barcelonais, l’attaquant prête main forte au club catalan dans les négociations. Les dirigeants de l’Inter savent qu’ils récupèreront un joueur déçu si le deal ne va pas au bout. Et ce n’est jamais bon sur le plan sportif. Peut-être que cette déclaration les incitera à se montrer plus flexibles sur l’indemnité puisque, pour le moment, ils ne veulent pas entendre parler d’autre chose que d’un chèque de 111 M€…