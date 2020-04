FC Barcelone – Mercato : Lautaro Martinez est presque au Barça, son agent le dit

111 M€ : c’est le montant de la claude de cession que le FC Barcelone devra lever en juin pour s’attacher les services de Lautaro Martinez. L’attaquant de l’Inter Milan est la priorité du Barça, à l’initiative de Lionel Messi. Et selon Sergio Zarate, l’un de ses agents, l’affaire est en bonne voie.

#OnThisDay | April 12, 2011

In the 2nd leg of the UEFA @ChampionsLeague quarterfinals versus @FCShakhtar_eng at Camp Nou, Leo #Messi scored the game’s only goal moments before halftime, as Barça rolled to a 6-0 aggregate win that set up an epic semifinal clash with Real Madrid. pic.twitter.com/0LHNoWKJ6m

— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) April 12, 2020