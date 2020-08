FC Barcelone – Mercato : Lautaro Martinez, le message qui glace Lionel Messi

true

Chaudement recommandé par Lionel Messi au FC Barcelone, Lautaro Martinez a laissé un message qui semble indiquer qu’il va rester à l’Inter Milan.

L’arrivée de Lautaro Martínez au FC Barcelone était donnée comme acquise par la presse espagnole il y a encore quelques semaines. Mais plus les jours passent et plus l’attaquant argentin, fortement désiré par Lionel Messi en personne, semble s’éloigner du club catalan.

Le dernier message posté par le joueur sur les réseaux sociaux paraît même acter son avenir. En effet, ce lundi, l’Argentin a remercié les supporters de l’Inter Milan pour leur soutien, ainsi que ses coéquipiers. Et il a terminé son message en écrivant : « On va continuer de donner le meilleur pour notre équipe. Forza Inter ». Difficile, après ça, de le voir quitter la Lombardie cet été pour rejoindre Messi au Barça…