FC Barcelone – Mercato : le Barça a deux pistes pour exfiltrer Dembélé

Auteur d’une saison noire (9 apparitions, 1 but), Ousmane Dembélé est susceptible de quitter le FC Barcelone l’été prochain. Mais pour aller où ?

S’il vit une saison cauchemardesque au FC Barcelone et est encore sur le flanc pour quelques mois, Ousmane Dembélé (22 ans) garde une cote élevée sur le marché des transferts. Indépendamment de Thomas Tuchel qui pourrait être intéressé s’il est toujours en poste au PSG, le Champion du Monde plait aussi beaucoup en Angleterre.

Arsenal et Man Utd prêts à tenter le pari ?

D’après « SPORT », deux géants de Premier League en difficulté – Manchester United et Arsenal – seraient prêts à le relancer. Il est cependant très peu probables que Gunners et Red Devils ne paient au prix fort pour le transfert de l’ancien joueur du Borussia Dortmund, acheté pour plus de 120 M€ par le Barça en août 2017.

Reste à savoir si la direction blaugrana acceptera l’idée d’un prêt (avec ou sans option d’achat sur le modèle de Philippe Coutinho au Bayern Munich) ou d’un transfert à moins de 50 M€ pour sauver vaguement la face sur un dossier qui ressemble de plus en plus à un flop retentissant…