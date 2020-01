FC Barcelone – Mercato : le Barça annonce un 2e renfort pour juillet 2020 !

Annoncé depuis plusieurs jours, Matheus Fernandes (Palmeiras, 21 ans) sera bien un joueur du FC Barcelone dans le futur. Le club catalan a confirmé sa signature pour la saison prochaine contre un chèque de 7 M€ (+3 M€ de bonus).

Le milieu brésilien s’est engagé jusqu’en juin 2025 avec les Blaugranas et a vu sa clause libératoire fixée à 300 M€.

Agreement with @Palmeiras for the transfer of @_matheusf

He will join the club in July 2020

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2020