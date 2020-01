FC Barcelone – Mercato : le Barça donne un coup de pouce à Ronaldo, Wague file en L1

true

En début de soirée, le FC Barcelone annonçait la signature à compter de juillet prochain du milieu de terrain de Palmeiras Matheus Fernandes (21 ans). Une deal à 7 M€ (+3 M€ de bonus) qui comprenait une condition honorée par le club brésilien dès ce soir : que l’international U23 brésilien termine la saison en Liga.

En accord avec le Barça, Matheus Fernandes a donc été prêté par Palmeiras, jusqu’en juin prochain, au Real Valladolid de Ronaldo. L’occasion pour la nouvelle acquisition catalane de s’acclimater au style de jeu particulier prodigué en Espagne… Et de croiser le fer avec ses futurs camarades.

Par ailleurs, le FC Barcelone vient tout juste d’annoncer le prêt de son latéral droit sénégalais Moussa Wague (21 ans) à l’OGC Nice. Un prêt de six mois assorti d’une option d’achat non obligatoire de 10 M€ (+500 000€ de bonus) et d’une option de rachat de 15 M€ valable un an jusqu’en 2021.