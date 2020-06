FC Barcelone – Mercato : le Barça éloigne encore un peu plus Neymar de Messi

Si Lionel Messi fait encore aujourd’hui partie des plus farouches partisans à un retour de Neymar au FC Barcelone, le sextuple Ballon d’Or est de plus en plus isolé au sein de l’entité blaugrana. En tout cas, au niveau des bureaux, la « Pulga » a perdu un soutien de poids avec le départ d’André Cury, le recruteur sud-américain à l’origine de la venue de Ney en Europe.

En effet, Isabel Pagliari, la journaliste brésilienne basée en France et proche des stars du PSG, a un peu plus fermé les portes du Barça à Neymar pour cet été lors de sa tribune dimanche sur Europe 1 : « Une chose à souligner, c’est qu’à Barcelone on s’est séparé d’André Cury, un scout très proche de la famille de Neymar. Ma lecture, c’est que le Barça a renoncé à Neymar ».

Proche de Neymar Sr, André Cury pouvait être vu comme un facilitateur de deal au même titre que Pini Zahavi, l’agent qui a rendu le transfert de Neymar au PSG possible : « La saison dernière il avait participé aux discussions pour le faire revenir. C’est un signal fort. Pour moi, Neymar est de plus en plus loin de Barcelone ».

❗André Cury is no longer in charge of scouting for Barça in Brazil.

He was in charge of bringing Neymar to Barcelona from Santos. Cury has now been sacked by the club. [RAC1] pic.twitter.com/6nDMt0wC09

— FC Barcelona Fans Nation (@fcbfn10) May 28, 2020