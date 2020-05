FC Barcelone – Mercato : le Barça fait un nouvel effort pour le chouchou de Messi

Voilà plusieurs semaines que le FC Barcelone bute sur sa priorité. Pour mieux accompagner Lionel Messi la saison prochaine, le club blaugrana souhaite ardemment recruter Lautaro Martinez. Problème, le dossier est compliqué. Le FC Barcelone ne compte pas payer cash la clause libératoire de 111 millions d’euros à l’Inter mais les solutions alternatives, comme celle d’intégrer Philippe Coutinho dans l’échange, ont échoué.

#Barça want to close #LautaroMartinez and are preparing a new bid (€80M + #Firpo): #Inter officially ask the payment of clause (€111M). #Barcelona hope for a discount and have reached an agreeement with El Toro’s agents for a wages of €12M + bonuses a year. #transfers #FCB

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 29, 2020