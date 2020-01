FC Barcelone – Mercato : le Barça renonce à remplacer Luis Suarez !

true

Si le FC Barcelone a officialisé pour l’an prochain la signature du prometteur attaquant portugais Trincão (Braga, 20 ans) pour 31 M€, cédant au passage l’un de ses jeunes de la Masia Abel Ruiz, le club catalan ne se renforcera plus offensivement d’ici à ce soir minuit.

Le FC Barcelone s’est résigné

A ceux qui espéraient encore une arrivée de dernière minute pour répondre au besoin immédiat de Quique Setién, né de l’absence pour quatre mois de Luis Suarez, le Barça a répondu de la bouche de son directeur des relations institutionnelles Guillermo Amor.

Dans les colonnes de « AS », le dirigeant s’est montré très clair : « On ne recrutera personne. Le mercato, en terme d’arrivées est fermé et avec l’effectif que nous avons, nous pouvons aller de l’avant. Les joueurs que nous avons en attaque peuvent jouer au poste d’avant-centre, à l’image de Griezmann, Messi et Ansu Fati ».

Toutes les pistes ont été refermées

L’ultime offre du Barça pour Willian (Chelsea, 31 ans) a été balayée par les Blues. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, 30 ans) était beaucoup trop cher. Quant à la pépite brésilienne d’Everton Richarlison (22 ans), le coach des Toffees Carlo Ancelotti a nié en conférence de presse avoir été approché par le FC Barcelone pour son buteur. De toute façon, Everton n’était pas vendeur pour l’international auriverde à moins de 100 M€…