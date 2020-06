FC Barcelone – Mercato : le Barça s’apprête à accueillir un fan avéré du Real Madrid !

true

En route pour le FC Barcelone, le milieu de la Juventus Miralem Pjanic avait déclaré sa flamme pour le Real Madrid il y a quelques années.

Miralem Pjanic va rejoindre le FC Barcelone, échangé avec Arthur Melo, qui va prendre la direction de la Juventus Turin. La Vieille Dame devra débourser 10 M€ dans l’opération, et Pjanic, lui, va donc porter les couleurs du Barça alors qu’il est fan… du Real Madrid.

La presse espagnole en fait ses choux gras ce dimanche : l’ancien joueur de l’OL avait avoué son penchant pour le Real il y a quelques années, quand il évoluait à la Roma, dans un entretien au journal Oslobodjenje. « Je suis bien à la Roma et je ne sais pas si je vais quitter le club cet été, avait expliqué Pjanic. Si on me demande mon club favori, je dirai que depuis tout petit j’aime le Real Madrid. » Pas sûr que cela plaise aux fans du Barça…