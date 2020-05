FC Barcelone – Mercato : le Barça songe à déterrer une vieille piste du PSG !

A l’été 2017, le Paris Saint-Germain s’intéressait à un très jeune défenseur argentin évoluant à l’Estudiantes, Juan Foyth (aujourd’hui âgé de 22 ans). Un dossier travaillé par Antero Henrique, qui n’était jamais allé au bout des discussions et avait laissé Tottenham lui griller la priorité pour 13 M€.

Trois ans plus tard, l’ex-futur crack de l’Albiceleste (10 sélections) a plafonné en Premier League (16 matches de Premier League, 6 matches de Ligue des Champions) et n’entre plus du tout dans les plans de José Mourinho, qui souhaite s’en séparer cet été à deux ans de la fin de son contrat (2022). Si le PSG ne semble plus vraiment sur les rangs, ce n’est pas le cas du … FC Barcelone.

En effet, selon « Mundo Deportivo », le Barça – qui cherche un joueur de complément afin de remplacer Samuel Umtiti – envisage de recruter Juan Foyth. Une recrue low cost que les Blaugranas entendent réaliser au nez et à la barbe de River Plate et Boca Juniors, les deux géants argentins étant prêts à relancer l’ancienne pépite de La Plata.

? Barça are considering the signing of a central defender. Tottenham center-back Juan Foyth (22) appears as an option but Barça see it as very complicated. Mourinho doesn’t count on him [md] pic.twitter.com/hUhpNYp7oa

