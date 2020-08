FC Barcelone – Mercato : le Bayern Munich n’étudie pas la piste Messi

false

Lors d’un entretien accordé à Tuttosport, Karl-Heinz Rummenigge a écarté la possibilité de recruter Lionel Messi.

Lionel Messi veut soulever de nouveau la Coupe aux grandes oreilles. Un objectif qu’il n’a plus atteint depuis la saison 2014-2015 et le dernier sacre du FC Barcelone sur la scène européenne. En cas de départ, la Pulga rejoindra donc un club susceptible de remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes. Manchester City répond à ces critères. Le Bayern Munich, vainqueur de l’édition 2019-2020 également.

Mais à écouter les dires de Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil de surveillance du club bavarois, l’option Messi n’est pas envisageable. « Nous ne pouvons pas payer un joueur de cette dimension. Il ne fait pas partie de notre politique et de notre philosophie », a-t-il lâché au cours d’une interview accordée à Tuttosport.

L’un des hommes forts du Bayern Munich s’est également permis un conseil à l’Argentin. « Entendre que Messi peut quitter le Barça me rend un peu triste. Il devrait finir sa carrière là-bas. Leo a écrit l’histoire de ce club. Après, il y a des aspects internes et privés que je ne connais pas et donc je ne veux pas me mêler », a-t-il déclaré. A bon entendeur.