FC Barcelone – Mercato : le chouchou de Messi détourné par une offre en or ?

Alors que Lionel Messi, l’attaquant du FC Barcelone, aimerait voir Lautaro Martinez le rejoindre, le dossier se complique un peu plus.

Dans quelques semaines, que la Liga se termine ou non, le FC Barcelone va devoir se renforcer. Lionel Messi est parfois apparu bien seul et l’arrivée d’un crack offensif semble donc faire partie des priorités.

Depuis quelques semaines, le principal nom évoqué, doublant même Neymar est celui de Lautaro Martinez, l’attaquant de l’Inter Milan. Mais l’incapacité du club catalan à débourser cash le montant de sa clause libératoire (111 millions d’euros) complique la donne.

Une brèche dans laquelle Manchester United se voit bien s’engouffrer, si l’on en croit les informations de The Express. Le club mancunien serait très chaud à l’idée de recruter le buteur argentin, et serait prêt pour cela à lui proposer un contrat en or. Quand le club le plus riche du monde est disposé à sortir le chéquier, forcément on l’écoute…